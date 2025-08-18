Ижевск. Удмуртия. Ижевское подразделение «АвтоВАЗа» возобновило производство автомобилей с 18 августа. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Трёхнедельный перерыв длился с 28 июля по 17 августа. В это время сотрудники находились в корпоративном отпуске, а на самом заводе проводили ремонт, обслуживание и модернизацию технического оборудования.

Вместе с ижевским предприятием временно прекращал работу завод в Тольятти.

Отмечается, что сейчас все сотрудники вернулись на работу по стандартному графику.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство «АвтоВАЗа» рассматривает возможность перехода на четырёхдневную рабочую неделю с начала осени.