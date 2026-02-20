Закрыть
В Удмуртии планируют «перепрошить» дорожную отрасль

17:45, 20 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#дорожники\n#обучение
Источник фото: t.me/RVEfimov
Для этого дорожники уже прошли соответствующее обучение.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют «перепрошить» дорожную отрасль региона. Об этом в своём ТГ-канале рассказал премьер-министр региона Роман Ефимов. 

Изменения начнутся с планирования и кадров, а потом дойдут и до выстраивания процессов. 

Начало уже положено — сотрудники «Удмуртавтодорстроя» прошли обучение у специалистов «Росатома». Вместе они работали над вопросом, как ускорить производство дорожных знаков. Полученные знания будут перенесены на рабочие процессы.  

