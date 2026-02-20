Для этого дорожники уже прошли соответствующее обучение.
Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии планируют «перепрошить» дорожную отрасль региона. Об этом в своём ТГ-канале рассказал премьер-министр региона Роман Ефимов.
Изменения начнутся с планирования и кадров, а потом дойдут и до выстраивания процессов.
Начало уже положено — сотрудники «Удмуртавтодорстроя» прошли обучение у специалистов «Росатома». Вместе они работали над вопросом, как ускорить производство дорожных знаков. Полученные знания будут перенесены на рабочие процессы.
