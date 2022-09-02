Аграрии Удмуртии отправили на экспорт первую партию рапсового масла

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский завод растительных масел отправил первую партию рапсового масла в Китай. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

«Ещё 10 лет назад экспорт рапсового масла из Удмуртии был невозможен. Но уже неделю назад состоялась первая отгрузка этого уникального для нас продукта», — отметила Абрамова.

Сарапульский завод растительных масел отправил в Китай 10 контейнеров или 215 тонн рапсового масла.