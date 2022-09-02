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Аграрии Удмуртии отправили на экспорт первую партию рапсового масла

11:00, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
Аграрии Удмуртии отправили на экспорт первую партию рапсового масла
11:00, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство
Фото: Ольга Абрамова (ВКонтакте)
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Груз из 10 контейнеров отправился в Китай.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский завод растительных масел отправил первую партию рапсового масла в Китай. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

«Ещё 10 лет назад экспорт рапсового масла из Удмуртии был невозможен. Но уже неделю назад состоялась первая отгрузка этого уникального для нас продукта», — отметила Абрамова.

Сарапульский завод растительных масел отправил в Китай 10 контейнеров или 215 тонн рапсового масла.

11:00, 02 сентября, 2022
Юрий Абашев
795
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#экспорт\n#сельское хозяйство