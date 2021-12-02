В Удмуртии 2 тысячи предпринимателей получили субсидии на выплату жалованья сотрудникам

Господдержку оказывают отраслям, понесшим убытки от ковидных ограничений.

Ижевск. Удмуртия. Почти 5 тыс. предпринимателей Удмуртии обратились за грантами в рамках программы государственной поддержки отраслей, пострадавших от коронавирусных ограничений. Предприятиям малого и среднего бизнеса уже выплачен 171 млн рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, гранты предоставляются предпринимателям на обеспечение зарплаты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. В Удмуртии осуществлено уже 2 тыс. таких выплат. Прием заявок на получение субсидии продолжается, это можно сделать до 15 декабря 2021 года на сайте Федеральной налоговой службы.

Продолжается и программа льготного кредитования организаций из пострадавших отраслей. Займы под сниженный процент в рамках проекта «ФОТ 3.0» получили уже 174 предприятия малого среднего бизнеса, общая сумма кредитования составила 258,6 млн рублей.

Такая меры поддержки предоставляется участники программы «ФОТ 2.0», а также организациям, попавшим под ковидные ограничения и зарегистрированным не ранее 1 июля 2020 года и не позднее 1 июля текущего года.

Максимальная сумма займа выдается из расчета выплаты одной «минималки» каждому работнику в течение года. При этом предприниматель обязан сохранить не менее 90% своих сотрудников. Оформить получение такого кредита можно до 30 декабря.

Также за счет средств регионального бюджета на субсидии могут рассчитывать организаторы фуд-кортов и детских игровых комнат в торговых центрах, а также владельцы кинотеатров. Им предоставляется до 300 тыс. рублей на компенсацию затрат на коммунальные услуги или аренду площадей. Министерство экономики Удмуртии уже удовлетворило 18 таких заявок на сумму 3,2 млн рублей.