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Конкурс инвестпроектов стартовал в Удмуртии

08:30, 10 марта, 2021
Аграфена Костромская
Конкурс инвестпроектов стартовал в Удмуртии
08:30, 10 марта, 2021
Аграфена Костромская
956
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проекты\n#развитие
Фото: pixabay.com
956
0

Победителям будет дана возможность реализовать свой проект.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили начало приема заявок на конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие».

Конкурс организован банками-партнерами в целях поддержки бизнес-инициатив и повышения инвестиционной привлекательности регионов России по системе «единый координатор».

К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты различных отраслей стоимостью свыше 50 млн рублей, которые планируются к реализации на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Победители конкурса получат доступ к финансовым ресурсам крупнейших банков с госучастием на льготных условиях кредитования и на срок, необходимый для реализации предложенного проекта.

08:30, 10 марта, 2021
Аграфена Костромская
956
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#проекты\n#развитие