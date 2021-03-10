Конкурс инвестпроектов стартовал в Удмуртии

Победителям будет дана возможность реализовать свой проект.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии объявили начало приема заявок на конкурс «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие».

Конкурс организован банками-партнерами в целях поддержки бизнес-инициатив и повышения инвестиционной привлекательности регионов России по системе «единый координатор».

К рассмотрению принимаются краткосрочные и долгосрочные инвестиционные проекты различных отраслей стоимостью свыше 50 млн рублей, которые планируются к реализации на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Победители конкурса получат доступ к финансовым ресурсам крупнейших банков с госучастием на льготных условиях кредитования и на срок, необходимый для реализации предложенного проекта.