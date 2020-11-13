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Глэмпинг, музей кузницы, турбаза и водные маршруты: 4 проекта из Удмуртии получили гранты Ростуризма

17:40, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
Глэмпинг, музей кузницы, турбаза и водные маршруты: 4 проекта из Удмуртии получили гранты Ростуризма
17:40, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
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#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект
Фото: pixabay.com
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Общая сумма выделенных средств составила больше 6 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии будут развивать глэмпинг. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Константин Сунцов.

Он написал, что четыре региональных проекта получили гранты от Ростуризма. В их число входит открытие палаточного городка «Глэмпинг» в «Нечкино». Напомним, что глэпминги планировалось открыть в 2021 году. Размер гранта составил 2 151 000 рублей.

Также поддержку получат следующие проекты:

— создание музея кузницы «Морок» в Сарапуле (сумма гранта — более 415 тыс. рублей);

— строительство турбазы с домиками, спортивными детскими площадками, где можно охотиться и рыбачить в Шарканском районе (сумма гранта — 3 млн рублей);

— водные туристических маршруты на акватории Воткинского пруда (сумма гранта — 3 млн рублей).

Как сообщается на сайте федерального агентства по туризму, ведомство впервые предоставило гранты на развитие внутреннего и въездного туризма. На эти цели выделили 1,2 млрд рублей. Получатели средств вложат в своей проект не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. В конкурсе определили 474 победителя, они должны реализовать свои проекты в течение полугода.

 

17:40, 13 ноября, 2020
Анастасия Шевченко
1
0
#туризм\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#проект