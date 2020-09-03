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Открытие глэмпингов в Удмуртии, низкокачественная элита в России и второй пик коронавируса в Турции: что произошло минувшей ночью

08:00, 03 сентября, 2020
Ксения Чернова
Открытие глэмпингов в Удмуртии, низкокачественная элита в России и второй пик коронавируса в Турции: что произошло минувшей ночью
08:00, 03 сентября, 2020
Ксения Чернова
74
0
#туризм\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#акция\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#память\n#Картина дня\n#коронавирус
Фото: Wikimedia Commons
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Перевернули календарь, и снова 3 сентября. Начинаем день с традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Новое направление:

В Удмуртии в 2021 году планируют открыть 10 глэмпингов. Как пишет «Интерфакс», столько заявок подано в Ростуризм на получение субсидий на строительство.

Вложиться в новое направление готовы бизнесмены из Удмуртии, Москвы и Тюменской области.

Первый вице-премьер Удмуртской Республики Александр Свинин уточнил, что глэмпинги должны появиться в местах традиционного отдыха гостей республики – таких, как архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай».

Не пропустите:

В четверг, 3 сентября, жители Удмуртии смогут написать «Диктант Победы». Участникам предстоит ответить на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны.

В 13:00 откроется регистрация, в 15:00 начнется диктант. На выполнение заданий дадут 45 минут.

Всего на территории Удмуртской Республики будут работать 189 площадок, 16 из них – в Ижевске

Низкое качество:

Рейтинг качества элит в разных странах представили специалисты из швейцарского университета Санкт-Галлен. Как пишет «РенТВ», при его составлении учитывали четыре основных показателя: экономическую власть, экономическую ценность, политическую власть и политическую ценность.

Россия оказалась на 23 месте из 32, разделив позицию с Ботсваной. Составители рейтинга отметили, что в России внутриполитическая ситуация и геополитическая обстановка «толкают элиты ближе к властям».

Лидером в этом листе оказался Сингапур, последнее место занял Египет, набравший 40 баллов.

Второй пик:

Власти Турции сообщили, что страна проходит второй пик первой волны коронавируса. Об этом пишет «Газета».

Положительный результат анализов на коронавирус за сутки получили 649 человек.

Связывают новый подъем заболеваемости с неосторожностью жителей на праздничных мероприятиях, а также разрешением на проведение свадебных церемоний.

08:00, 03 сентября, 2020
Ксения Чернова
74
0
#туризм\n#бизнес\n#общество\n#Ижевск\n#рейтинг\n#акция\n#Турция\n#Удмуртия\n#новости\n#память\n#Картина дня\n#коронавирус

 

 

 


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