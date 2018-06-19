Три успешных кита «Альфа-Банка» в Ижевске

Топ-менеджеры Операционного офиса «Ижевский» Альфа-Банка рассказали об итогах 2017 года, планах на 2018 год и новых продуктах, которые позволят организации сохранить стабильную динамику роста клиентской базы и кредитного портфеля.

Ижевск. Удмуртия. Топ-менеджеры ижевского отделения крупнейшего коммерческого банка страны - Альфа-Банка рассказали об итогах 2017 года, планах на 2018 год и новых продуктах, которые позволят организации сохранить стабильную динамику роста клиентской базы и кредитного портфеля во всех масштабных направлениях: розничном, массовом и корпоративном.

Работа со всеми сегментами крупного бизнеса

По словам Управляющего Альфа-Банка в Ижевске Алексея Медведева, 2017 год стал в целом успешным для компании по всей стране. Так, по информации крупнейшего независимого финансового портала Рунета banki.ru, «Альфа-Банк» в прошлом году уверенно входил в ТОП-10 банков страны по ключевым показателям деятельности кредитных организаций и продолжает оставаться в списке лучших до настоящего времени.

Если рассматривать корпоративное направление, то в Ижевске за 2017 год в пять раз вырос кредитный портфель, прирост клиентской базы достиг более 40%. На сегодняшний день клиентами подразделения являются более 3 тыс. юридических лиц.

«Если говорить про динамику, она у нас исключительно положительная. И мы сохраняем курс на развитие. В текущем году активно растет количество корпоративных клиентов», - рассказал журналистам Алексей Медведев.

Такого стабильного роста в компании добились в том числе благодаря работе по всем направлениям внутри корпоративного сегмента. Банк активно сотрудничает с крупным и средним бизнесом, который ведет свою деятельность в различных отраслях, включая промпредприятия, оптовые и розничные компании, ресторанный бизнес. Средства, полученные в банке, клиенты направляют в основном на пополнение оборотных средств и инвестиционные программы.

«Мы кредитуем на выгодных рыночных условиях», - уточнил Медведев. В связи с продолжающимся циклом снижения ключевой ставки и удешевлением стоимости ресурсов ставки банка для корпоративных клиентов так же имеют тенденцию к снижению.

По словам Управляющего, в ближайшее время начнет работу программа онлайн-кредитования, в которой смогут участвовать компании с объемом выручки от 90 млн рублей в год. Тем самым «Альфа-Банк» увеличит число потенциальный клиентов и улучшит позиции на рынке, так как ранее в программе участвовали компании с выручкой от 250 млн. рублей в год. «При этом предодобренное решение Банка поступает в течение одного рабочего дня», - рассказал Алексей Медведев.

Банк продолжает путь в массы

Большое внимание в ижевском отделении «Альфы» уделяют и массовому бизнесу. Сейчас банк ведет активную работу по разработке новых и совершенствованию ранее появившихся продуктов, так как индивидуальные предприниматели составляют огромный пласт среди клиентов организации.

Как рассказала журналистам директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Ижевске Анна Гынгазова, одно из фокусных направлений компании, которое активно развивается, – это сегмент продуктов для стартаперов. «Клиент может зарегистрировать у нас бизнес (существует бесплатный онлайн-сервис на официальном сайте), при этом банк его поддержит. Начинающий предприниматель может также удаленно открыть счет через систему удаленного обеспечения Альфа-офис, при этом ему не нужно обращаться в банк, он один раз встречается с менеджером банка», - рассказала Анна Гынгазова.

Помимо этого, малый бизнес может воспользоваться, к примеру, целевыми беззалоговыми кредитами, для получения которых требуется упрощенный пакет документов, что до минимума сокращает сроки рассмотрения со стороны банка.

Вообще, в банке существует огромное количество предложений для малого бизнеса, начиная с сервиса «Налоговая копилка», который также поможет начинающим предпринимателям, заканчивая «пилотом» по банковской гарантии именно в этом сегменте. «Долго у нас не было в компании банковских гарантий для небольших компаний, сейчас мы можем рассматривать эти заявки», - уточнила Анна Гынгазова.

В самой «Альфе» не скрывают, что для банка важно развитие своих клиентов. Для этого сотрудники организации проводят различные обучающие и образовательные семинары, которые позволяют не только грамотно распоряжаться средствами внутри семейного бюджета, но и правильно управлять бизнесом.

Продукты для «физиков»

Третье важное массовое направление, в котором работает «Альфа-Банк» – это физлица. Клиенты также активно пользуются услугами коммерческой организации. По словам руководителя по развитию сети региональных отделений в Удмуртии Ирины Клинг, в их сегменте также отмечен стабильный рост, в том числе благодаря интенсивному кредитованию, улучшению процента одобренных заявок на займы, а также работе над новыми продуктами, в том числе инвестиционными.

«Мы каждый год запускаем новые продукты, например, карта рассрочки #Вместоденег или Альфа-Travel. Увеличить кредитный портфель нам удалось на нецелевых кредитах, которые выдаются в наших офисах», - рассказала Ирина Клинг.

По ее словам, в ближайшее время линейка продуктов для клиентов-физических лиц будет увеличиваться. Уже сейчас «Альфа» ведет работу над поведенческими моделями своих клиентов. Т.е. будут определены некие общие типажи клиентов – например, «Умный сберегатель» - человек, который Бережливо расходует свои средства, при этом грамотно инвестирует для сохранения и преумножения. Именно для разных категорий клиентов будут разработаны свои уникальные предложения, связанные и с накоплениями, и с инвестициями.

Кроме того, Альфа-Банк воспитывает в клиенте более осознанное ведение своего бюджета. По сути, это социальный проект банка, который направлен на развитие финансовой грамотности у своих клиентов. К слову, именно ижевский офис провел максимальное количество тренингов на эту тему среди всех городов присутствия Альфа-Банка. И останавливаться на достигнутом результате не собирается.