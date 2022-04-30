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Количество невыездных должников в России выросло минимум на 10%

10:15, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
Количество невыездных должников в России выросло минимум на 10%
10:15, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
76
0
#Москва\n#общество\n#долги
Фото: ИА "Сусанин"
76
0

К началу майских праздников граждан, с ограничением на выезд из-за долгов, достигло 5 млн человек.

Москва. Федеральная служба судебных приставов сообщает, что в России к концу апреля число граждан с ограничением на выезд из-за долгов достигло 5 млн человек. Об этом сообщает «Газета.ru».

Осенью 2021 года количество невыездных должников было 4,2 млн, в декабре цифра выросла до 4,6 млн человек. 1 мая 2021 года в России таких граждан было более 5 млн.

В январе — ноябре прошлого года количество исполнительных производств с установлением временного ограничения на выезд из страны, превысило 10,8 млн. За весь 2020 год вынесли более 9,8 млн таких постановлений. Таким образов количество граждан, которым в 2021 году ограничивали выезд за пределы страны, выросло минимум на 10%

10:15, 30 апреля, 2022
Юрий Абашев
76
0
#Москва\n#общество\n#долги