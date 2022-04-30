Количество невыездных должников в России выросло минимум на 10%

Москва. Федеральная служба судебных приставов сообщает, что в России к концу апреля число граждан с ограничением на выезд из-за долгов достигло 5 млн человек. Об этом сообщает «Газета.ru».

Осенью 2021 года количество невыездных должников было 4,2 млн, в декабре цифра выросла до 4,6 млн человек. 1 мая 2021 года в России таких граждан было более 5 млн.

В январе — ноябре прошлого года количество исполнительных производств с установлением временного ограничения на выезд из страны, превысило 10,8 млн. За весь 2020 год вынесли более 9,8 млн таких постановлений. Таким образов количество граждан, которым в 2021 году ограничивали выезд за пределы страны, выросло минимум на 10%