Посвященный ветеранам проект телеканала RT оценил немецкий писатель

«Протягиваю руку дружбы», - написал Вольф фон Фихтенберг.



Москва. В редакцию RT поступило письмо из Германии от писателя Вольфа фон Фихтенберга. Литератор написал его под впечатлением от объявленной телеканалом акции #ПочтаПобеды.

По словам автора, оно адресовано целому народу. Писатель выразил в письме благодарность всем советским людям за освобождение Европы от нацизма. Также он с сожалением отметил, что на Западе сейчас уделяют слишком много внимания роли США и слишком мало - роли СССР во Второй Мировой войне.

«Я жму вашу руку в надежде, что вы примете этот жест и ответите на него тем же», - написал Вольф фон Фихтенберг.

Писатель рассказал, что благодарен и за возможность связаться с живыми участниками Великой Отечественной войны. Сам он родился через 10 лет после ее окончания.

Напомним, в рамках проекта #ПочтаПобеды телеканал RT знакомит своих зрителей с ветеранами. При этом каждый желающий может написать показанным в роликах фронтовикам и труженикам тыла.

Писем ждут по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Телеканал обещает доставить их адресатам. Вопросы и видеообращения ветеранам принимают по электронному адресу: pochtapobedy@rttv.ru.