Напиши письмо ветерану: телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды

Также в рамках акции в интернет будут выложены видеофильмы с воспоминаниями победителей.



Москва. Истории ветеранов Великой Отечественной войны, рассказанные ими самими, появятся в интернете и телеэфире. Кроме того, фронтовики и труженики тыла получат письма от зрителей, сообщается на сайте RT.

В рамках акции #ПочтаПобеды телеканал познакомит свою аудиторию с рассказами людей, переживших блокаду Ленинграда, штурмовавших Берлин, укрывавших беглецов из концлагерей.

Акция #ПочтаПобеды будет проходить в течение ближайших месяцев. В редакции телеканала будут принимать письма для героев сюжетов и доставлять их адресатам.

Адрес для писем: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Видеопослания следует отправлять на адрес pochtapobedy@rttv.ru.