Напиши письмо ветерану: телеканал RT запускает проект #ПочтаПобеды

Также в рамках акции в интернет будут выложены видеофильмы с воспоминаниями победителей.
Москва. Истории ветеранов Великой Отечественной войны, рассказанные ими самими, появятся в интернете и телеэфире. Кроме того, фронтовики и труженики тыла получат письма от зрителей, сообщается на сайте RT.
В рамках акции #ПочтаПобеды телеканал познакомит свою аудиторию с рассказами людей, переживших блокаду Ленинграда, штурмовавших Берлин, укрывавших беглецов из концлагерей.
Акция #ПочтаПобеды будет проходить в течение ближайших месяцев. В редакции телеканала будут принимать письма для героев сюжетов и доставлять их адресатам.
Адрес для писем: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Видеопослания следует отправлять на адрес pochtapobedy@rttv.ru.
#ПочтаПобеды: новый проект RT поможет доставить ваши письма ветеранам
В преддверии 9 Мая пользователи соцсетей поздравляют ветеранов в интернете, однако немногие из них увидят эти слова. Но вы можете отправить письма людям, прошедшим войну. В новом проекте #ПочтаПобеды мы собрали истории тех, кто пережил блокаду, расписался на Рейхстаге, укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.