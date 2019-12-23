По случаю юбилея Служба внешней разведки России рассекретит имена семерых нелегалов

100-летие СВР будут отмечать в 2020 году.

Москва. В 2020 году, когда будет отмечаться 100-летие Службы внешней разведки России, гриф «секретно» снимут с семерых сотрудников, нелегально работавших за рубежом. Об этом заявил глава СВР Сергей Нарышкин, сообщает агентство «Росбалт» со ссылкой на ТАСС.

Также в будущем году будут рассекречены некоторые документы об истории службы, снято несколько документальных фильмов, проведены юбилейные мероприятия, в том числе встречи и дискуссии.

Глава СВР пояснил, что информация об отдельных, ранее неизвестных эпизодах из истории разведки может быть обнародована без ущерба для национальной безопасности. Широкой публике в год юбилея следует продемонстрировать роль СВР в защите национальных интересов на конкретных примерах, а также показать, что сотрудники службы - это настоящие патриоты, заявил Сергей Нарышкин.