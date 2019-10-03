Художница нарисовала принцесс из советских мультиков в стиле Disney

Девушка живет за границей и призналась, что соскучилась по культуре родины.

Москва. Художница из России Светлана Кузнецова опубликовала серию работ, в которой представила, как бы выглядели принцессы и королевы из советских мультфильмов, если бы их рисовала студия Disney. Иллюстрации она выставила в своем профиле в Инстаграме.

Художница рассказала порталу Bored Panda, что несколько лет живет за границей и начала скучать по своей культуре.

«Цель этого проекта - не создать лучшую версию, а показать красоту русской культуры в моем собственном видении и стиле. Каждый ребенок из моего поколения помнит эти анимации с детства. Я верю, что все эти красивые и добрые истории делают нас лучше!» — сказала она.

Так, художница показала свое «диснеевское» видение Золушки, Снежной Королевы, Василисы Прекрасной, Королевы Шамахана и других.