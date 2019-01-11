В России начали «открыто» маркировать молокосодержащую продукцию с растительными жирами

С полок исчезнут товары компаний, не подготовившихся к переходу.



Москва. С 11 января в России производители станут «открыто» маркировать молокосодержащую продукцию с добавлением растительных жиров. Об этом сообщила пресс-служба Роскачества.

За 180-дневный срок компании должны были изменить упаковку и оформить новые декларации.

«Сегодня с полок магазинов исчезнут продукты, маскирующие своими названиями заменители молочных жиров в составе», - говорится в сообщении.

Реальный состав россияне смогут прочитать на специальном инфо-поле на упаковке или этикетке товара с пометкой «содержит растительные масла». Текст выделили контрастным шрифтом, пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Кроме того, компаниям запретили использовать «молочные термины» в названии молокодержащего продукта.

«Новые правила подразумевают, что, например, сметана, которая содержит растительные жиры, будет называться «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведённый по технологии сметаны». «Сметанкой» на этикетке такой продукт больше называть нельзя – это расценивается как введение потребителя в заблуждение», - сказала Саратцева.