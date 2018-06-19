Минтранс: автобусы и троллейбусы в России должны оборудовать кондиционерами

Ведомство переработало и ужесточило стандарт транспортного обслуживания.

Москва. Российские автобусы и троллейбусы, а также маршрутки и трамваи должны оборудовать кондиционерами. За изменение облика общественного транспорта выступил Минтранс, сообщают «Известия».

В частности, ведомство переработало и ужесточило стандарт транспортного обслуживания, внеся ряд поправок. Теперь документ предписывает перевозчикам устанавливать в салонах пассажирского транспорта кондиционеры и печки.

При этом ехать стоя в автобусе, троллейбусе или трамвае могут только три человека на 1 кв. м свободной площади. Тогда как раньше это число достигало отметки в пять пассажиров.

Кроме того, Минтранс изменил положения стандарта для остановок автобусов в пригородном и междугороднем сообщении. Согласно документу, конструкции должны защищать людей от непогоды вне зависимости от отправляющихся с остановки числа пассажиров.

Отмечается, что обновленный стандарт носит рекомендательный характер. Однако в российских регионах его можно использовать в качестве эталона в организации работы перевозчиков.