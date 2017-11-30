Медведев пообещал индексацию пенсий на месяц раньше

Выплаты увеличат на 3,7% уже с января, заявил премьер.

Москва. Индексация пенсий в России пройдет в январе 2018 года, а не в феврале, как планировалось ранее – заявил в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев. В четверг, 30 ноября, глава правительства дал большое интервью журналистам ведущих федеральных каналов: оно размещено на официальном сайте кабмина.

По словам Дмитрия Медведева, повышение пенсий составит 3,7%. Это выше уровня инфляции, который в этом году не превысит 3%, отметил премьер.

Также он подчеркнул, что в Пенсионном фонде достаточно средств для выплат пожилым, которых в стране насчитывается 43 млн человек, то есть примерно треть населения.

При этом Дмитрий Медведев прокомментировал вызвавшие большой резонанс слова бывшего министра финансов Алексея Кудрина о том, что якобы в Пенсионом фонде нет денег. «Он сказал, что имел в виду необходимость развития пенсионной системы, а не наличие там денег, мол, его слова выдернули из контекста», - пояснил глава кабмина.