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      Прокуратура стала изымать у чиновников в 10 раз больше незаконно нажитого имущества

      18:58, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:58, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      154
      0
      #коррупция\n#чиновники\n#конфискация\n#Генпрокуратура
      Фото: pixabay.com
      154
      0

      Общая сумма конфискованного за полгода составила 230 миллионов рублей.  

      Москва. В Генпрокуратуре подвели итоги работы по борьбе с коррупцией за первую половину 2017 года. Как сообщается на сайте ведомства, эффективность работы правоохранительных органов в части конфискации имущества возросла в 10 раз.  

      Так, транспортных средств, акций предприятий и недвижимости, законность приобретения которых чиновники не смогли подтвердить, изъято на 230 миллионов рублей. Это в 10 раз больше, чем за тот же период прошлого года, отметили в Генпрокуратуре.  

      Напомним, с 1 января 2013 года в России введен контроль за крупными расходами государственных и муниципальных служащих, а также топ-менеджеров госпредприятий.  

      Законом установлено, что в случае, если чиновник или члены его семьи в течение отчетного года расходуют на приобретение недвижимости, транспортных средств или ценных бумаг сумму, превышающую общий семейный доход за три последних года, то в отношении такого чиновника принимается решение об осуществлении контроля за расходами.  

      Это значит, что служащий должен подтвердить законность приобретения тех или иных объектов движимого и недвижимого имущества. В противном случае прокурор обращается в суд с исковым заявлением о его обращении в доход государства.

      18:58, 10 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      154
      0
      #коррупция\n#чиновники\n#конфискация\n#Генпрокуратура

       

       

       

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