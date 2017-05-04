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      В Новосибирске мать посадила дочку в мусорный бак

      14:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      14:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      33
      0
      #дети\n#Новосибирск\n#мама\n#происшествие
      Фото: youtube.com/ кадр из видео
      33
      0

      Следователи устанавливают личность женщины.

      Новосибирск. Жители Ленинского района Новосибирска засняли на видео женщину, посадившую собственную дочь в мусорный контейнер. Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться из бака, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

      Прохожие потребовали от матери, чтобы она достала ребенка. Женщина попросила не вмешиваться в ее действия и сказала, что девочка не хочет покидать мусорный бак. Только после неоднократных замечаний мать забрала ребенка.

      Следственные органы организовали процессуальную проверку на основе информации, размещенной в СМИ. Устанавливается личность женщины и все обстоятельства произошедшего.

      По результатам проверки примут процессуальное решение.

      Новосибирская "мамаша" выбрасывает ребёнка

      Uploaded by Ktoto Tut on 2017-05-04.

      14:20, 04 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      33
      0
      #дети\n#Новосибирск\n#мама\n#происшествие
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