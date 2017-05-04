В Новосибирске мать посадила дочку в мусорный бак

Следователи устанавливают личность женщины.

Новосибирск. Жители Ленинского района Новосибирска засняли на видео женщину, посадившую собственную дочь в мусорный контейнер. Девочка сильно плакала и не могла самостоятельно выбраться из бака, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Прохожие потребовали от матери, чтобы она достала ребенка. Женщина попросила не вмешиваться в ее действия и сказала, что девочка не хочет покидать мусорный бак. Только после неоднократных замечаний мать забрала ребенка.

Следственные органы организовали процессуальную проверку на основе информации, размещенной в СМИ. Устанавливается личность женщины и все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки примут процессуальное решение.