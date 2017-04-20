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      Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против регистрации браков в ЗАГСе

      12:52, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:52, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      260
      0
      #семья\n#брак\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров
      Фото: commons.wikimedia.org
      260
      0

      Он также заявил, что в регионе отсутствуют зарегистрированные многоженцы.

      Чеченская Республика. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против регистрации браков в ЗАГСе, поскольку считает, что это способствует разрушению семьи. Он добавил, что в Чеченской Республике нет ни одного зарегистрированного многоженца, сообщает «Интерфакс».

      «Я считаю вообще ЗАГС - это недоверие. Как только они подписали бумагу, они разрушают семью. Это недоверие между мужем и женой, я вообще против всего этого. Это мое убеждение», - сообщил Кадыров в интервью телеканалу Russia Today.

      «Нет ни одной регистрации в ЗАГСе, что у одного человека две или три жены. Нет у нас. Ни один человек не нарушил это», - отметил глава Чечни.

      12:52, 20 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      260
      0
      #семья\n#брак\n#Чечня\n#Рамзан Кадыров
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