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      Хозяев собак будут штрафовать за неубранные экскременты животных

      18:55, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      18:55, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      163
      0
      #штрафы\n#правила\n#собаки
      Фото: pixabay.com
      163
      0

      Закон начнет действовать с 1 января 2018 года.

      Москва. Правительство России ввело штрафы за нарушение правил выгула домашних питомцев. Поправки закона «Об ответственном обращении с животными» уже опубликованы на сайте правительства, пишут «Ведомости».

      «Не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных. В случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку», говорится в документе.

      При нарушении требований на ответственное лицо накладывается административный штраф: 3000-4000 рублей – на граждан, 30000-50000 рублей – на должностные лица, 100000-150000 рублей – на юридические лица.

      При повторном нарушении в течение года предусматривается штраф в размере: 10000-20000 рублей для граждан, 50000-100000 рублей для должностных лиц, 700000-1 млн рублей для юридических лиц.

      Поправки предусматривают штрафы за жестокое обращение с животными: 5000-15000 рублей для граждан, 50000-100000 рублей для должностных лиц, 100000-150000 рублей для юрлиц.

      Во всех случаях возможна конфискация животного.

      Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

      18:55, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      163
      0
      #штрафы\n#правила\n#собаки
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