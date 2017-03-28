Хозяев собак будут штрафовать за неубранные экскременты животных

Закон начнет действовать с 1 января 2018 года.

Москва. Правительство России ввело штрафы за нарушение правил выгула домашних питомцев. Поправки закона «Об ответственном обращении с животными» уже опубликованы на сайте правительства, пишут «Ведомости».

«Не допускать загрязнения мест и территорий общего пользования продуктами жизнедеятельности животных. В случае загрязнения мест и территорий общего пользования твердыми испражнениями домашних животных ответственные лица обязаны обеспечить их незамедлительную уборку», говорится в документе.

При нарушении требований на ответственное лицо накладывается административный штраф: 3000-4000 рублей – на граждан, 30000-50000 рублей – на должностные лица, 100000-150000 рублей – на юридические лица.

При повторном нарушении в течение года предусматривается штраф в размере: 10000-20000 рублей для граждан, 50000-100000 рублей для должностных лиц, 700000-1 млн рублей для юридических лиц.

Поправки предусматривают штрафы за жестокое обращение с животными: 5000-15000 рублей для граждан, 50000-100000 рублей для должностных лиц, 100000-150000 рублей для юрлиц.

Во всех случаях возможна конфискация животного.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2018 года.