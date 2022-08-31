Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в Москве

Москва. Последний лидер СССР Михаил Горбачев скончался в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Центральной клинической больнице, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

По данным медиков, политик умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Известно, что незадолго до этого Горбачева доставили в клинику на процедуру гемодиализа. Ранее из-за проблем с почками он провел в медучреждении больше года. Источник из окружения экс-генсека КПСС исключил версию о заболевании его коронавирусом. По его словам, сказались возраст и другие болезни.

Также со ссылкой на информированные источники сообщается, что Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой Раисой.

Соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева выразил президент России Владимир Путин. Генсек ООН Антониу Гуттериш назвал покойного государственным деятелем, изменившим ход истории.

«Он сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны», — приводит издание слова руководителя международной организации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также напомнила о ключевой роли Горбачева в падении «железного занавеса».

О соболезнованиях в связи со смертью экс-президента СССР заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, экс-госсекретари США Кондолиза Райс и Генри Киссинджер.

Наша справка: Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Северо-Кавказского края (ныне Ставропольский край).

В 1950-1955 годах учился на юридическом факультете МГУ. В 1967-м окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института.

В возрасте 17 лет в 1948 году за успехи в сборе урожая был награжден орденом Трудового Красного Знамени. По окончании МГУ Горбачева направили на Ставрополье в краевую прокуратуру. Вскоре он перешел на комсомольскую работу. Был первым секретарем краевого комитета КПСС. С 1971 года – член Центрального комитета КПСС, с 1980-го – Политбюро ЦК КПСС.

Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Горбачева выбрали в марте 1985 года. На этом посту он пытался реформировать советскую политическую систему, экономическую модель и социальную сферу. Комплекс этих нововведений вошел в историю и многие языки мира под названием перестройка.

В марте 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР был избран президентом Советского Союза, став первым и последним человеком, занимавшим эту должность.

Был отстранен от власти во время попытки госпереворота в августе 1991 года. Формально ушел в отставку 25 декабря того же года после подписания главами РСФСР, УССР и БССР Борисом Ельциным, Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и роспуска СССР.