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Главу подмосковной Коломны нашли мертвым

13:49, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
Главу подмосковной Коломны нашли мертвым
13:49, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
373
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#власть\n#чиновники\n#Московская область\n#Прокуратура\n#мэр\n#смерть
Фото: vk.com/denis74lebedev
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Денис Лебедев скончался в своей квартире.

Коломна. Московская область. В Подмосковье умер глава городского округа Коломна Денис Лебедев. Об этом сообщает 2 июля «Интерфакс».

Тело чиновника было найдено в его собственной квартире. На место трагедии выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.

Денису Лебедеву было 46 лет. Имел дипломы историка и юриста. Работал в охранных структурах. С 2011 года был замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной думы. Городской округ Коломна возглавил в октябре 2016 года.

13:49, 02 июля, 2021
Евгений Кандаков
373
0
#власть\n#чиновники\n#Московская область\n#Прокуратура\n#мэр\n#смерть