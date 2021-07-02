Главу подмосковной Коломны нашли мертвым

Денис Лебедев скончался в своей квартире.



Коломна. Московская область. В Подмосковье умер глава городского округа Коломна Денис Лебедев. Об этом сообщает 2 июля «Интерфакс».

Тело чиновника было найдено в его собственной квартире. На место трагедии выехали первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев и прокурор Коломны Александр Рубанов.

Денису Лебедеву было 46 лет. Имел дипломы историка и юриста. Работал в охранных структурах. С 2011 года был замглавы комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Московской областной думы. Городской округ Коломна возглавил в октябре 2016 года.