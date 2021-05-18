Путин подписал пакет документов об ответственном обращении с животными

В частности, президент поручил создать систему реагирования на нарушения правил содержания домашних питомцев.



Москва. В срок до 1 сентября Генпрокуратура проверит соблюдение требований законодательства о животных. Поручение об этом дал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Также глава государства предписал правительству до 1 декабря внести в законодательство ряд изменений. В частности, они должны определить порядок распоряжения муниципалитетами и организациями безнадзорными животными, оказавшимися на их территории, в том числе – создать систему нахождения для них новых владельцев.

Необходимо будет, в частности, принять правовые акты, регламентирующие передачу животных в приюты, если хозяева не могут их содержать, или при изъятии питомцев у жестоких владельцев.

Кроме того, кабмин должен создать систему реагирования на жалобы в адрес безответственных граждан, животные которых представляют опасность для окружающих.

Помимо этого, властям федерального и регионального уровня поручено создать механизмы стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации и маркировки зверей и птиц владельцами.