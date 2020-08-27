Президент России и глава Башкирии высказались о разработке горы Куштау и деятельности БСК

Правоохранительным органам поручено проверить законность приватизации предприятия, уничтожающего шиханы.



Ново-Огарево. Московская область. Ситуация с протестами в связи с разработкой шихана (горы) Куштау в Башкирии привлекла внимание президента России. Владимир Путин поднял вопрос о будущем природного объекта на совещании с членами правительства 26 августа, пишет RТ.

Глава государства отметил, что из 45 млрд рублей, вырученных Башкирской содовой компанией (БСК) в 2019 году, на развитие производства было выделено только 2,5 млрд. Остальные средства ушли, по словам президента, в офшоры. «Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются», - заявил Владимир Путин. Также он напомнил, что в начале 2013 года через объединение компаний госпакет акций был размыт с 62% до 38%, в результате чего контроль над БСК перешел к частным лицам. В связи с этим президент поручил прокуратуре проверить законность указанной сделки.

Тем временем глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что конфликт из-за разработки шихана Башкирской содовой компанией можно считать исчерпанным. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

Хабиров пояснил, что власти региона перестали рассматривать проблему Куштау как исключительно сырьевую после того, как жители республики высказались за сохранение природного объекта.

Напомним, ранее глава региона заявил, что, если до 4 сентября координационный совет с участием промышленников, членов правительства Башкирии и экологов не придет к общему решению по будущему горы Куштау, шихан получит статус особо охраняемой природной территории.

Напомним, выступления экоактивистов против вырубки леса для проведения геологоразведочных работ на Куштау начались 2 августа. 15 и 16 августа на шихане прошли акции протеста, обернувшиеся столкновениями с рабочими БСК и задержаниями наиболее агрессивных участников. 16 августа переговоры с общественниками начал глава Башкирии Радий Хабиров.

Гора Куштау находится в 18 км от Стерлитамака, где работают предприятия БСК, производящие из полезных ископаемых соду и цемент. Не так давно они почти полностью переработали другую подобную гору, Шахтау, находившуюся на окраине Стерлитамака. Отсутствие сырья может оставить без работы значительную часть жителей города.