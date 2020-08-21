Хабиров: гору Куштау в Башкирии могут объявить особо охраняемой природной территорией

Уникальный объект собирались переработать на соду.



Стерлитамак. Башкирия. Шихан (гора) Куштау, из-за разработки которой в Башкирии начались акции протеста, может получить статус особо охраняемой природной территории. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 15 и 16 августа на шихане прошли акции протеста экологов, обернувшиеся столкновениями с рабочими Башкирской содовой компании и задержаниями наиболее агрессивных участников. 16 августа с активистами встретился глава Башкирии Радий Хабиров. Он предложил им сформировать координационный совет, куда должны войти представители промышленников, правительства Башкирии и экологи. В течение двух недель им предлагалось найти компромисс по судьбе Куштау.

Руководитель региона поставил вопрос ребром: если устраивающее все стороны решение не будет найдено в течение 2 недель, то есть до 4 сентября, территорию шихана объявят особо охраняемой природной территорией. Это исключит возможность разработки полезных ископаемых, из которых состоит возвышенность. В администрации главы Башкирии уже подготовили соответствующие документы, добавил Хабиров.

«Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю 2 недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», - заявил руководитель республики.

Напомним, объект находится в 18 км от Стерлитамака, где работают предприятия Башкирской содовой компании. Не так давно они полностью переработали другую подобную гору, Шахтау, находившуюся на окраине Стерлитамака. Отсутствие сырья может привести к остановке содового производства в городе и лишить значительную часть его жителей работы.