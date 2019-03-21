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Пятый за неделю губернатор России подал в отставку

12:19, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
12:19, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Оренбургская область\n#губернатор\n#отставка\n#Челябинск\n#Алтай\n#Мурманская область\n#Россия.\n#Калмыкия
Фото: delovoymir.biz
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Среди них главы Мурманской, Челябинской, Оренбургской областей, а также Алтая и Калмыкии.

Москва. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг стал пятым главой региона, решившим сложить свои полномочия на этой неделе. Обращение опубликовал портал правительства области.

«С 2010 года я руководил регионом, который является для меня родным. Здесь живу и остаюсь жить я, мои дети и внуки. В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей», - привела пресс-служба слова Берга в четверг, 21 марта.

Также 21 марта об отставке объявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, пишет RT.

«В этом году истекает срок моих полномочий <…> Мною были приняты два важных решения: первое — я не буду участвовать в выборах <…> второе — это уже не секрет <…> я попросила президента страны Владимира Владимировича Путина о досрочной отставке», — сказала она.

В среду, 20 марта, об отставке заявили сразу два губернатора: глава Калмыкии Алексей Орлов и глава Алтая Александр Бердников. Президент России Владимир Путин уже принял их отставку и назначил временных глав регионов, сообщает RT.

Орлов руководил регионом с 2010 года.

«Сегодня, 20 марта 2019 года, я принял решение не принимать участия в выборах главы региона в текущем году. Я ухожу со спокойной душой и спокойным сердцем», — заявил он в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в «ВКонтакте».

Владимир Путин назначил врио губернатора 38-летнего советника руководителя Федерального агентства по делам молодёжи, в прошлом кикбоксера и полицейского Бату Хасикова.

Бердников возглавлял республику с 2005 года.

«Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьёзный срок <…> Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешённых проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — сказал бывший глава.

Его обязанности временно будет исполнять 46-летний Олег Хорохордин. Он с 2013 года занимает пост замруководителя секретариата зампредседателя правительства России.

Открыл «неделю отставок» губернатор Челябинской области - Борис Дубровский. Он заявил об отставке 19 марта.

«Мною направлено обращение президенту Российской Федерации с просьбой об отставке. Это моё личное решение. Уважаемые земляки! Благодарю вас за поддержку, которую я ощущал все годы совместной работы. Могу сказать, что интересы жителей для меня всегда были превыше всего. Я работал для вас», — говорится на сайте губернатора области.

На пост врио Владимир Путин назначил первого заместителя министра энергетики России Алексея Текслера.

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к администрации президента анонсировали «неделю отставок». По их прогнозам, пост также покинет глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

12:19, 21 марта, 2019
Дарья Снидкова
199
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#Оренбургская область\n#губернатор\n#отставка\n#Челябинск\n#Алтай\n#Мурманская область\n#Россия.\n#Калмыкия

 

 

 


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