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7 человек могут находиться под обломками канализационно-насосной станции в Новотроицке

12:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
7 человек могут находиться под обломками канализационно-насосной станции в Новотроицке
12:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Оренбургская область\n#происшествие\n#обрушение\n#МЧС\n#поиск людей
Фото: pxhere.com
191
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Еще трое пострадали, сообщают СМИ.

Новотроицк. Оренбургская область. Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке Оренбургской области. Под ее обломками могут находиться 7 человек, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

Факт обрушения объекта подтвердили в региональном управлении МЧС России. Ведется разбор завалов, на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Помимо 7 человек, оказавшихся под завалами, пострадали еще трое, передает портал со ссылкой на ТАСС.

UPD: позднее в МЧС сообщили, что при обрушении станции погиб человек, его тело извлекли. Под обломками находились выжившие 6 человек, с ними была установлена связь, в итоге их спасли. Со временем число погибших при аварии выросло до двух: скончался один из пострадавших с ожогами 95% поверхности тела. 

12:07, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
191
0
#Оренбургская область\n#происшествие\n#обрушение\n#МЧС\n#поиск людей