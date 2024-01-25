7 человек могут находиться под обломками канализационно-насосной станции в Новотроицке

Новотроицк. Оренбургская область. Канализационно-насосная станция обрушилась в Новотроицке Оренбургской области. Под ее обломками могут находиться 7 человек, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

Факт обрушения объекта подтвердили в региональном управлении МЧС России. Ведется разбор завалов, на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб. В городе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

Помимо 7 человек, оказавшихся под завалами, пострадали еще трое, передает портал со ссылкой на ТАСС.

UPD: позднее в МЧС сообщили, что при обрушении станции погиб человек, его тело извлекли. Под обломками находились выжившие 6 человек, с ними была установлена связь, в итоге их спасли. Со временем число погибших при аварии выросло до двух: скончался один из пострадавших с ожогами 95% поверхности тела.