play
pause
  • $ 66.44 ↓
  • € 75.63 ↓

СКР опроверг причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

12:20, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
12:20, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
178
0
#Москва\n#происшествие\n#взрыв газа\n#гибель людей\n#Следственный комитет России
Фото: Пресс-служба СКР
178
0

Приоритетной версией остается взрыв бытового газа.

Москва. Официальный представитель СКР Светлана Петренко опровергла причастность запрещенной в России террористической организации ИГ ко взрыву в Магнитогорске. Заявление опубликовала пресс-служба комитета.

Петренко подчеркнула, что на месте трагедии спецслужбы не нашли следов взрывчатых веществ.

Приоритетной версией уголовного дела является взрыв бытового газа, однако следствие продолжает отрабатывать все возможные причины ЧП.

Окончательные выводы о произошедшем сделают после итогов назначенных экспертиз и других следственных действий.

«Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», - заключила Петренко.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на запрещенную газету о том, что ИГ взяло ответственность за взрыв в Магнитогорске.

В трагедии погибли 39 человек. ЧП произошло 31 декабря 2018 года.

12:20, 18 января, 2019
Дарья Снидкова
178
0
#Москва\n#происшествие\n#взрыв газа\n#гибель людей\n#Следственный комитет России

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Непотопляемый: плавучий остров в Ижевске вновь решили убрать с акватории пруда

12:10, 11 января, 2019
3442

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2898
16:30, 11 января, 2019

Пассажирский автобус из Удмуртии попал в серьезное ДТП в Прикамье

2643
09:00, 11 января, 2019

«Срубили нашу ёлочку»: в Ижевске двое вандалов расправились с новогодним символом

2243
15:20, 13 января, 2019

Жительницу Удмуртии заподозрили в мошенничестве на 143 млн рублей

2029
14:20, 17 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

12:16, 12 января, 2019
2508

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

2133
16:06, 11 января, 2019

В России придумали как сократить число взрывов газа в жилых домах

1829
11:27, 14 января, 2019

Чиновница из Владимирской области проведет генуборку в больнице после скандального заявления

1250
10:41, 13 января, 2019

Впервые за 7 лет: женская сборная России по биатлону стала лучшей в эстафете на этапе Кубка мира

958
16:50, 13 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
8465

Обвиняемый в убийстве казахского олимпийского чемпиона попросил прощения у его родственников

1183
18:30, 11 января, 2019

В Белоруссии предложили ограничить трансляцию российских телеканалов

1081
16:30, 13 января, 2019

На Бали двоих россиян госпитализировали после падения на мотоцикле в ущелье

840
12:51, 11 января, 2019

Шатдаун в США при Трампе побил рекорд Клинтона

837
10:22, 12 января, 2019

Мультимедиа

Открытие купели на Ижевском пруду

17 января, 2019

Удмуртия в минуту: распространение дизайн-кода в Ижевске и похолодание

17 января, 2019

Удмуртия в минуту: ФАС против правительства и новое дело Людмилы Гуляшиновой

16 января, 2019