СКР опроверг причастность ИГ к взрыву в Магнитогорске

Приоритетной версией остается взрыв бытового газа.

Москва. Официальный представитель СКР Светлана Петренко опровергла причастность запрещенной в России террористической организации ИГ ко взрыву в Магнитогорске. Заявление опубликовала пресс-служба комитета.

Петренко подчеркнула, что на месте трагедии спецслужбы не нашли следов взрывчатых веществ.

Приоритетной версией уголовного дела является взрыв бытового газа, однако следствие продолжает отрабатывать все возможные причины ЧП.

Окончательные выводы о произошедшем сделают после итогов назначенных экспертиз и других следственных действий.

«Поэтому предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира», - заключила Петренко.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на запрещенную газету о том, что ИГ взяло ответственность за взрыв в Магнитогорске.

В трагедии погибли 39 человек. ЧП произошло 31 декабря 2018 года.