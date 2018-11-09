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Год исполнился с момента взрыва газа в доме на Удмуртской в Ижевске

10:03, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
10:03, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
281
0
#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#взрыв газа
281
0

Жертвами трагедии стали семь человек.

Ижевск. Удмуртия. Ровно год назад, 9 ноября 2017 года в доме №261 на улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв газа. В результате полностью обрушилась секция пятого подъезда. Погибли семь человек.

Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже, в которой проживал Александр Копытов. 10 ноября мужчину задержали. На допросе он пояснил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Он считал, что, услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали. В настоящее время Копытов находится на излечении в стационаре.

После трагедии семьям, в которых погибли близкие, выплатили по 1 млн рублей. Весной все 32 семьи обрушившегося подъезда получили жилищные сертификаты.

Жители дома рассказали «Сусанину», как узнали о взрыве, где были в этот момент и где живут сейчас. Подробнее в материале «Сусанина»:

Общее горе

"В момент взрыва я был на работе, собирался домой. Супруга тоже работала, дочь училась в школе во вторую смену", - рассказал один из жителей шестого подъезда. "Сперва не понял, что о моем доме идет речь, услышал от коллег о взрыве и решил посмотреть в интернете о случившемся.

10:03, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
281
0
#Ижевск\n#газ\n#Удмуртия\n#взрыв газа

 

 

 


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