Год исполнился с момента взрыва газа в доме на Удмуртской в Ижевске

Жертвами трагедии стали семь человек.

Ижевск. Удмуртия. Ровно год назад, 9 ноября 2017 года в доме №261 на улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв газа. В результате полностью обрушилась секция пятого подъезда. Погибли семь человек.

Эпицентром взрыва стала квартира на третьем этаже, в которой проживал Александр Копытов. 10 ноября мужчину задержали. На допросе он пояснил, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Он считал, что, услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали. В настоящее время Копытов находится на излечении в стационаре.

После трагедии семьям, в которых погибли близкие, выплатили по 1 млн рублей. Весной все 32 семьи обрушившегося подъезда получили жилищные сертификаты.

Жители дома рассказали «Сусанину», как узнали о взрыве, где были в этот момент и где живут сейчас. Подробнее в материале «Сусанина»: