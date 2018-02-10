Российский вице-премьер Приходько ответил на обвинения в коррупции

Он заявил, что в суд подавать не собирается.

Москва. Россия. Глава аппарата правительства России, вице-премьер Сергей Приходько дал первые комментарии о расследовании ФБК, в котором фигурирует его имя.

Он считает происходящее провокацией, но подавать в суд на инициаторов расследования не планирует, сообщает «Интерфакс».

«По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля», - говорится в заявлении Приходько.

По словам вице-премьера, в данном случае «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное - от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

8 февраля Фонд борьбы с коррупцией опубликовал материал, в котором утверждается, что Приходько отдыхал на яхте, принадлежащей предпринимателю Олегу Дерипаске в компании девушек. Предприниматель и чиновник, по мнению ФБК, могли обсуждать международную политику России.