Глава Удмуртии прокомментировал назначение на пост и.о. министра здравоохранения Игоря Титова

По его словам, теперь социальный блок правительства практически сформирован.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии прокомментировал назначение на пост и.о. министра здравоохранения Титова. По его словам, теперь социальный блок в правительстве практически сформирован. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире Живу в Ижевске | ТНТ-Новый Регион.

«Я назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения Игоря Титова. Он уроженец Удмуртии. Собственно, с его приходом у нас социальный блок практически сформирован полностью. Здравоохранение с дорогами у нас два проблемных сектора, здесь многое сейчас делается, но нужно еще больше сделать. Игорю Титову успехов в работе», - сказал руководитель республики.

Напомним, на этот пост Титова назначили в начале декабря. К исполнению обязанностей он приступил с 7 числа.