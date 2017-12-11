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      Глава Удмуртии прокомментировал назначение на пост и.о. министра здравоохранения Игоря Титова

      08:36, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      08:36, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      561
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Александр Бречалов
      Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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      По его словам, теперь социальный блок правительства практически сформирован.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии прокомментировал назначение на пост и.о. министра здравоохранения Титова. По его словам, теперь социальный блок в правительстве практически сформирован. Об этом руководитель региона сообщил в прямом эфире Живу в Ижевске | ТНТ-Новый Регион.

      «Я назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения Игоря Титова. Он уроженец Удмуртии. Собственно, с его приходом у нас социальный блок практически сформирован полностью. Здравоохранение с дорогами у нас два проблемных сектора, здесь многое сейчас делается, но нужно еще больше сделать. Игорю Титову успехов в работе», - сказал руководитель республики. 

      Напомним, на этот пост Титова назначили в начале декабря. К исполнению обязанностей он приступил с 7 числа.

      08:36, 11 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      561
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#власть\n#Удмуртия\n#здравоохранение\n#Александр Бречалов

       

       

       

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