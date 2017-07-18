Депутаты Красноярского края пересмотрят собственное решение об удвоении зарплат

Для этого народные избранники вернутся из отпуска.

Красноярск. Скандально известное постановление заксобрания Красноярского края об удвоении зарплат народным избранникам будет рассмотрено повторно. Специально для этого парламентарии прервут свои каникулы.

Постановление о созыве заседания 19 июля подписал спикер законодательного собрания Красноярского края Александр Усс, оно размещено на официальном сайте органа.

Судя по повестке заседания, на решение о повышении зарплат парламентариев в 2 раза, в примерно до 200 тысяч рублей, вызвавшее широкий общественный резонанс в крае и за его пределами, направил протест прокурор.