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      Депутаты Красноярского края пересмотрят собственное решение об удвоении зарплат

      18:41, 18 июля, 2017
      Новичок
      18:41, 18 июля, 2017
      Новичок
      67
      0
      #зарплата\n#власть\n#депутаты\n#Красноярск\n#закон
      Фото: sobranie.info
      67
      0

      Для этого народные избранники вернутся из отпуска.  

      Красноярск. Скандально известное постановление заксобрания Красноярского края об удвоении зарплат народным избранникам будет рассмотрено повторно. Специально для этого парламентарии прервут свои каникулы.  

      Постановление о созыве заседания 19 июля подписал спикер законодательного собрания Красноярского края Александр Усс, оно размещено на официальном сайте органа.  

      Судя по повестке заседания, на решение о повышении зарплат парламентариев в 2 раза, в примерно до 200 тысяч рублей, вызвавшее широкий общественный резонанс в крае и за его пределами, направил протест прокурор.

      18:41, 18 июля, 2017
      Новичок
      67
      0
      #зарплата\n#власть\n#депутаты\n#Красноярск\n#закон

       

       

       

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