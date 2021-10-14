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Российские самолеты начнут летать еще в 9 стран

16:04, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
Российские самолеты начнут летать еще в 9 стран
16:04, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
133
0
#авиация\n#полет\n#расписание рейсов\n#коронавирус\n#карантин\n#ограничения\n#транспорт\n#отдых\n#туризм
Фото: pixabay.com
133
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Рейсы начнутся с 9 ноября.

Москва. С 9 ноября будет восстановлено регулярное воздушное сообщение между Россией и 9 странами, прерванное из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Об этом пишет RT со ссылкой на решение оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В частности, по 2 рейса в неделю будет выполняться на Багамские острова по маршруту Москва — Нассау.

3 рейса в неделю из Москвы в Тегеран и 1 рейс в Тегеран из Сочи свяжут Россию с Ираном.

Также самолеты будут летать из Санкт-Петербурга в норвежские Осло и Берген. Возобновить разрешили ряд рейсов в Нидерланды, они будут отправляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Сочи.

Кроме того, можно будет летать в Оман, Словению, Тунис и Швецию.

Наконец, в расписании авиакомпаний появятся рейсы в Таиланд. Однако туда будут пускать только при наличии прививки от коронавируса.

Добавим, по решению оперштаба с 9 ноября Россия снимет также ограничения по количеству самолетов, отправляемых в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и в курортные города Египта.

Напомним, с 5 ноября Россия восстановила авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу.

16:04, 14 октября, 2021
Евгений Кандаков
133
0
#авиация\n#полет\n#расписание рейсов\n#коронавирус\n#карантин\n#ограничения\n#транспорт\n#отдых\n#туризм
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