Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

Россияне смогут летать еще в 5 стран

11:14, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
Россияне смогут летать еще в 5 стран
11:14, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
445
0
#коронавирус\n#карантин\n#авиация\n#транспорт\n#туристы\n#полет\n#туризм
Фото: pixabay.com
445
0

Авиасообщение восстановлено с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу.

Москва. Россия возобновит регулярные полеты в Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу. Авиарейсы разрешены с 5 октября, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По 2 лайнера в неделю будут отправляться из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, плюс 2 рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Копенгаген. Ранее авиасообщение с указанными выше государствами было прервано из-за пандемии коронавируса.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией решили также расширить географию полетов в Испанию и Индию. С 5 октября из Москвы и Санкт-Петербурга будут вылетать по 4 борта в Гоа и Дели. Кроме того, в расписании появятся 2 рейса Москва-Тенерифе.

В целом Россия теперь официально возобновила прямое авиасообщение с 62 странами.

11:14, 05 октября, 2021
Евгений Кандаков
445
0
#коронавирус\n#карантин\n#авиация\n#транспорт\n#туристы\n#полет\n#туризм
?>