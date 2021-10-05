Россияне смогут летать еще в 5 стран

Авиасообщение восстановлено с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу.



Москва. Россия возобновит регулярные полеты в Джибути, Данию, Новую Зеландию, ЮАР и Перу. Авиарейсы разрешены с 5 октября, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на ТАСС.

По 2 лайнера в неделю будут отправляться из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, плюс 2 рейса в неделю из Санкт-Петербурга в Копенгаген. Ранее авиасообщение с указанными выше государствами было прервано из-за пандемии коронавируса.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией решили также расширить географию полетов в Испанию и Индию. С 5 октября из Москвы и Санкт-Петербурга будут вылетать по 4 борта в Гоа и Дели. Кроме того, в расписании появятся 2 рейса Москва-Тенерифе.

В целом Россия теперь официально возобновила прямое авиасообщение с 62 странами.