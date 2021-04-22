Взрывы на поверхности светила длились 5-7 минут.

На Солнце 22 апреля произошли три вспышки. Об этом RT сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Как отмечается, первая вспышка класса С началась в 07:10 по московскому времени, следующая произошла в 08:00, третью ученые зафиксировали в 08:50. Продолжительность каждой из вспышек составила 5-7 минут.

О последствиях магнитных бурь рассказал научный сотрудник лаборатории рентгеновской астрономии Солнца доктор физико-математических наук Сергей Богачев. По его словам, в основном магнитные бури влияют на бытовую технику, подключенную к электросети. Из-за скачков напряжения она может выйти из строя. Оценить воздействие возмущенной магнитосферы Земли на человека сложнее.

Как отметил Богачев, исследования медиков рассматривают два варианта влияния переменного магнитного поля — на характеристики плазмы крови и состояние центральной нервной системы. Для здорового человека такие явления безвредны, для имеющих хронические заболевания возмущения магнитосферы могут стать негативным фактором.