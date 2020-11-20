ГИБДД получит новые приборы для экспресс-тестов на алкоголь и наркотики

Индикаторы способны установить факт употребления запрещенных веществ менее чем за минуту.



Москва. Сотрудников ДПС снабдят новыми средствами для определения наличия алкоголя и наркотиков в организме водителя. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников, дорожная полиция возьмет на вооружение несколько специальных индикаторов, которые способны за секунды устанавливать наличие запрещенных веществ в слюне водителя, либо в выдыхаемом воздухе

По словам Черникова, речь идет не об алкотестерах, а о новых средствах индикации, обнаруживающих не только пары спиртного, но и следы наркотиков.

Важно и то, что исследования будут занимать не более минуты. В частности, один из тестов может указать на наличие наркотиков в организме за 15 секунд.