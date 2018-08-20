Пока рано говорить кто нанес смертельный удар.

Москва. Три сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заявление адвоката обвиняемых.

Младшая 17-летняя сестра «дала показания, которые можно считать признательными». Адвокат Ярослав Пакулин добавил, что сейчас они дают показания, которые прольют свет на предшествующие события, начиная от рождения девушки.

Также Пакулин подчеркнул, что пока неясно, кто и сколько нанес ударов и какой именно стал смертельным.

Адвокат старшей 19-летней сестры Алексей Липцер рассказал, что девушка лишь распылила газ из баллончика в лицо отца.

20 августа суд проверит законность заключения сестер под стражу.

Напомним, что 27 июля 17,18 и 19 летние сестры напали с молотком, ножом и газовым баллончиков на мужчину, отчего он скончался

По словам девушек, отец долгое время морально истязал дочерей.

Расследование уголовного дела передано в Главное Следственное Управление СК России.