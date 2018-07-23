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Поклонская рассказала об уголовном преследовании на Украине

18:40, 23 июля, 2018
Анна Торхова
18:40, 23 июля, 2018
Анна Торхова
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#политика\n#Украина\n#власть\n#депутаты\n#Россия\n#уголовное дело
Фото: wikipedia.org
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Депутат планирует обратиться в Конституционный суд Украины.

Москва. Российский политик Наталья Поклонская рассказала о «букете статей», по которым её преследуют на Украине. Об этом пишет RT.

«Начиная от госизмены и заканчивая похищением людей», - сообщила депутат.

В настоящее время судом принято решение о её заочном осуждении.

Кроме того она отметила несовершенства украинского законодательства и его противоречие международному праву. Так, нормы страны не позволили депутату лично участвовать в процессе, заявлять отводы и давать пояснения.

Политик планирует обратиться в Конституционный суд Украины.

18:40, 23 июля, 2018
Анна Торхова
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#политика\n#Украина\n#власть\n#депутаты\n#Россия\n#уголовное дело

 

 

 


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