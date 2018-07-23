Поклонская рассказала об уголовном преследовании на Украине

Депутат планирует обратиться в Конституционный суд Украины.

Москва. Российский политик Наталья Поклонская рассказала о «букете статей», по которым её преследуют на Украине. Об этом пишет RT.

«Начиная от госизмены и заканчивая похищением людей», - сообщила депутат.

В настоящее время судом принято решение о её заочном осуждении.

Кроме того она отметила несовершенства украинского законодательства и его противоречие международному праву. Так, нормы страны не позволили депутату лично участвовать в процессе, заявлять отводы и давать пояснения.

Политик планирует обратиться в Конституционный суд Украины.