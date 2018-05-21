Молодые люди заблудились в лесу, собирая черемшу.

Березовский. Кемеровская область. На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей. Молодые люди заблудились в лесу, собирая черемшу, рассказали в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.

По информации ведомства, 17-летний подросток вместе со своим двадцатилетним другом ушел за ягодами накануне днем. Когда стемнело, они не смогли найти дорогу домой и заблудились. Пытаясь отыскать тропу, которая выведет их из леса, молодые люди наткнулись на медведя.

«Мобильная связь в тайге не работала. Кроме того, в лесу они встретили медведя, прячась от которого, взобрались на дерево. Именно на высоте подросток обнаружил, что может позвонить, после чего он сообщил о произошедшем в экстренные службы», - говорится в сообщении ведомства.

Сразу после этого в Березовском организовали поисково-спасательную операцию. Помимо личного состава МВД, участие в ней принимали волонтеры и охотники. В работе им пришлось столкнуться со сложностями. В частности, подростков искали на обширной территории, а потерявшиеся больше не выходили на связь.

В итоге ранним утром юношам удалось выйти из чащи. Их нашли в районе деревни Андреевка. Всю ночь они грелись у костра, питались найденной черемшой и спали по очереди. Впоследствии обоих заплутавших передали родителям.