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На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей

18:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
18:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
386
0
#лес\n#подростки\n#природа\n#медведи\n#Кузбасс
Фото: pixabay.com
386
0

Молодые люди заблудились в лесу, собирая черемшу.

Березовский. Кемеровская область. На Кузбассе медведь «помог» заблудившимся в тайге юношам вызвать спасателей. Молодые люди заблудились в лесу, собирая черемшу, рассказали в пресс-службе управления МВД по Кемеровской области.  

По информации ведомства, 17-летний подросток вместе со своим двадцатилетним другом ушел за ягодами накануне днем. Когда стемнело, они не смогли найти дорогу домой и заблудились. Пытаясь отыскать тропу, которая выведет их из леса, молодые люди наткнулись на медведя. 

«Мобильная связь в тайге не работала. Кроме того, в лесу они встретили медведя, прячась от которого, взобрались на дерево. Именно на высоте подросток обнаружил, что может позвонить, после чего он сообщил о произошедшем в экстренные службы», - говорится в сообщении ведомства.  

Сразу после этого в Березовском организовали поисково-спасательную операцию. Помимо личного состава МВД, участие в ней принимали волонтеры и охотники. В работе им пришлось столкнуться со сложностями. В частности, подростков искали на обширной территории, а потерявшиеся больше не выходили на связь.  

В итоге ранним утром юношам удалось выйти из чащи. Их нашли в районе деревни Андреевка. Всю ночь они грелись у костра, питались найденной черемшой и спали по очереди. Впоследствии обоих заплутавших передали родителям.

18:20, 21 мая, 2018
Александра Бобрович
386
0
#лес\n#подростки\n#природа\n#медведи\n#Кузбасс

 

 

 


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