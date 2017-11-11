Сатирика Михаила Задорного похоронят в Латвии

Семья артиста сообщила, что это было его желанием.

Москва. Сатирика Михаила Задорнова похоронят в Латвии. Об этом сообщила семья артиста на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня, 10 ноября 2017 года, в 9:15 утра, не стало нашего близкого и родного человека. Благодарим всех, кто в тяжелый период его жизни поддерживал его. По желанию Михаила он будет похоронен в Латвии, там, где он родился. О дате и времени сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, что знаменитый артист ушел из жизни в пятницу, 10 октября, на 70-м году жизни.