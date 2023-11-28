В Камбарке прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации. Рядового Михаила Жуйкова представили к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщает глава Камбарского района Александр Галанов на своей странице «ВКонтакте».

Похороны рядового прошли со всеми воинскими почестями. Михайла Жуйкова представили к ордену Мужества за проявленные на передовой мужество и героизм.

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава республики Александр Бречалов.