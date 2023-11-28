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В Камбарке прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО

14:26, 28 ноября, 2023
В Камбарке прошла церемония прощания с погибшим в ходе СВО
14:26, 28 ноября, 2023
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#СВО\n#Удмуртия\n#Камбарский район\n#похороны
Фото: unsplash.com (Дэвид Томасети)
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Боец представлен к ордену Мужества посмертно.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарке прошла церемония прощания с погибшим в ходе спецоперации. Рядового Михаила Жуйкова представили к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщает глава Камбарского района Александр Галанов на своей странице «ВКонтакте».

Похороны рядового прошли со всеми воинскими почестями. Михайла Жуйкова представили к ордену Мужества за проявленные на передовой мужество и героизм.

Соболезнования родным и близким бойца выразил глава республики Александр Бречалов.

14:26, 28 ноября, 2023
825
0
#СВО\n#Удмуртия\n#Камбарский район\n#похороны