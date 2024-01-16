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На 86-м году жизни в Удмуртии скончалась местная поэтесса Тамара Комарова

16:10, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На 86-м году жизни в Удмуртии скончалась местная поэтесса Тамара Комарова
16:10, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#похороны\n#поэты
Фото: пресс-служба администрации Дебёсского района
143
0

Жителей региона приглашают на прощание с ней 18 января в Дебёсы.

Дебёсы. Удмуртия. В Удмуртии скончалась поэтесса из Дебёсского района Тамара Комарова. Об этом сообщает пресс-служба администрации района. 

Тамара Леонидовна Комарова родилась 6 ноября 1938 года, в 2023 году она отпраздновала свое 85-летие. Женщина долгое время работала в районных газетах и параллельно писала стихи, часть её творчества была посвящена Удмуртии. 

Поэтессу можно узнать по стихам: «Во мне поёт и плачет Байгурезь», «Дебёсы, я с тобой!», «Любовь моя — Дебёсская земля». Также она выпустила сборник стихов «Счастьем переполненная грусть».

За время своей работы Тамара Комарова стала заслуженным работником культуры Удмуртии и вступила в Союз журналистов России.

Прощание с поэтессой состоится 18 января в Дебёсах. 

16:10, 16 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
143
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#похороны\n#поэты