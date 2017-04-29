Сергею Шнурову показалась «Звезда Смерти» из «Звездных войн» в воплощении «Зенит Арены»

По мнению музыканта «под землей там остаток этой фигни».

Санкт-Петербург. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью RT повторил шутку про строительство стадиона, как верхушки «Звезды Смерти» из «Звездных войн».

«Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею … из «Звездных войн» – «Звезда Смерти». Вот это верх мне напоминает её. Они начали её строить и под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», - сказал Шнуров в отрезке интервью, которую выложили на сайте.

Ранее в сети появились карикатуры о том, что строительство стадиона «Самара Арена» является лишь верхней частью недостроенной «Звезды Смерти».