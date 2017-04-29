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      Сергею Шнурову показалась «Звезда Смерти» из «Звездных войн» в воплощении «Зенит Арены»

      15:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      15:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      139
      0
      #Санкт-Петербург\n#Сергей Шнуров\n#Зенит\n#шутка
      Фото: коллаж susanin.news
      139
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      По мнению музыканта «под землей там остаток этой фигни».

      Санкт-Петербург. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью RT повторил шутку про строительство стадиона, как верхушки «Звезды Смерти» из «Звездных войн».

      «Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею … из «Звездных войн» – «Звезда Смерти». Вот это верх мне напоминает её. Они начали её строить и под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем», - сказал Шнуров в отрезке интервью, которую выложили на сайте.

      Ранее в сети появились карикатуры о том, что строительство стадиона «Самара Арена» является лишь верхней частью недостроенной «Звезды Смерти».

      15:55, 29 апреля, 2017
      Вадим Исаков
      139
      0
      #Санкт-Петербург\n#Сергей Шнуров\n#Зенит\n#шутка
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