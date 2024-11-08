Сибирская Промышленная Группа внесла свой вклад в создание атомного ледокола «Чукотка»

Санкт-Петербург. Сибирская Промышленная Группа приняла участие в стратегически важном для России проекте – создании новейшего атомного ледокола «Чукотка». Завод «БУММАШ» холдинга «Сибирская Промышленная Группа» изготовил для «Чукотки» обечайки кессона – один из основных элементов конструкции ледокола. Металлическая конструкция обеспечит прочность и безопасность ледокола при прохождении через арктические льды.

В качестве основы изделия используется поковка, на производстве которой специализируется завод «БУММАШ» в Ижевске. Качество продукции соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства: в 2020 году предприятие получило сертификат, подтверждающий статус изготовителя поковок для судового машиностроения.

Завод «БУММАШ» – единственный в России поставщик обечаек кессона для всех строящихся ледоколов: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Камчатка», которые должны выйти на арктические маршруты в ближайшие годы.

Новейший атомный ледокол «Чукотка» был спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин. Создание ледокола стало новым этапом в масштабном развитии Арктики, Сибири и Дальнего Востока: это позволит повысить эффективность обустройства арктических территорий и наращивания грузопотока на трассах Северного морского пути.