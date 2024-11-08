Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Русэлком»: на скважину, на ферму, в дом Лонгрид Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид

Сибирская Промышленная Группа внесла свой вклад в создание атомного ледокола «Чукотка»

10:50, 08 ноября, 2024
Сибирская Промышленная Группа внесла свой вклад в создание атомного ледокола «Чукотка»
10:50, 08 ноября, 2024
136
0
#Санкт-Петербург\n#Буммаш\n#новости компаний\n#Арктика\n#Ижевск
Источник фото: пресс-служба Балтийского завода ОСК
136
0

Ижевский завод «БУММАШ» изготовил для «Чукотки» один из основных элементов конструкции ледокола.

Санкт-Петербург. Сибирская Промышленная Группа приняла участие в стратегически важном для России проекте – создании новейшего атомного ледокола «Чукотка». Завод «БУММАШ» холдинга «Сибирская Промышленная Группа» изготовил для «Чукотки» обечайки кессона – один из основных элементов конструкции ледокола. Металлическая конструкция обеспечит прочность и безопасность ледокола при прохождении через арктические льды. 

В качестве основы изделия используется поковка, на производстве которой специализируется завод «БУММАШ» в Ижевске. Качество продукции соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства: в 2020 году предприятие получило сертификат, подтверждающий статус изготовителя поковок для судового машиностроения.

Завод «БУММАШ» – единственный в России поставщик обечаек кессона для всех строящихся ледоколов: «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Камчатка», которые должны выйти на арктические маршруты в ближайшие годы.

Новейший атомный ледокол «Чукотка» был спущен на воду 6 ноября 2024 года. В церемонии по видеосвязи принял участие Президент России Владимир Путин. Создание ледокола стало новым этапом в масштабном развитии Арктики, Сибири и Дальнего Востока: это позволит повысить эффективность обустройства арктических территорий и наращивания грузопотока на трассах Северного морского пути. 

10:50, 08 ноября, 2024
136
0
#Санкт-Петербург\n#Буммаш\n#новости компаний\n#Арктика\n#Ижевск