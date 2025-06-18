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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия на ПМЭФ’25: онлайн-трансляция

11:28, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия на ПМЭФ’25: онлайн-трансляция
11:28, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
252
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#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#ПМЭФ-2025
Источник фото: Корпорация развития УР
252
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Международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня (18+).

Санкт-Петербург. С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (18+). Делегацию от Удмуртии на форуме возглавил глава республики Александр Бречалов.

○ 18 июня на площадку ПМЭФ прибыли Постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Дарья Сунцова и министр экономики республики Анна Слугина. 

○ В 12:21 18 июня глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на ПМЭФ. 

○ В 12:41 Александр Бречалов общается с руководителем ООО «Платон» Сергеем Платоновым из Ижевска. Чуть позже он встретился с главой Увинского района Удмуртии Владимиром Головиным.

○ В 15:43 18 июня состоялись переговоры между Александром Бречаловым и гендиректором ТПХ «Русклимат» Михаилом Тимошенко.

○ В 16:07 18 июня начались переговоры с Послом Киргизии.

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11:28, 18 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
252
0
#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#ПМЭФ-2025