Санкт-Петербург. С 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге проходит Международный экономический форум (18+). Делегацию от Удмуртии на форуме возглавил глава республики Александр Бречалов.

○ 18 июня на площадку ПМЭФ прибыли Постоянный представитель главы Удмуртии при Президенте России Дарья Сунцова и министр экономики республики Анна Слугина.

○ В 12:21 18 июня глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на ПМЭФ.

○ В 12:41 Александр Бречалов общается с руководителем ООО «Платон» Сергеем Платоновым из Ижевска. Чуть позже он встретился с главой Увинского района Удмуртии Владимиром Головиным.

○ В 15:43 18 июня состоялись переговоры между Александром Бречаловым и гендиректором ТПХ «Русклимат» Михаилом Тимошенко.

○ В 16:07 18 июня начались переговоры с Послом Киргизии.