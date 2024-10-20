Спасатели Санкт-Петербурга спустили крановщика, у которого на высоте произошла паническая атака

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге спасателям пришлось вызволять крановщика, которому стало плохо на высоте. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на 78.ru.

Инцидент произошел на стройке многоэтажки на Октябрьской набережной. На рабочем месте у крановщика произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но выяснилось, что мужчина заперся изнутри и отказывается спускаться.

На место приехали спасатели. Они с помощью альпинистского снаряжения спустили крановщика вниз.