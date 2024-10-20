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Спасатели Санкт-Петербурга спустили крановщика, у которого на высоте произошла паническая атака

17:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Спасатели Санкт-Петербурга спустили крановщика, у которого на высоте произошла паническая атака
17:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Санкт-Петербург\n#стройка\n#паника\n#спасатели
Источник фото: unsplash.com (Tom Kotov)
6
0

Для этого они использовали альпинистское снаряжение.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге спасателям пришлось вызволять крановщика, которому стало плохо на высоте. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на 78.ru. 

Инцидент произошел на стройке многоэтажки на Октябрьской набережной. На рабочем месте у крановщика произошла паническая атака. Один из коллег поднялся в кабину, но выяснилось, что мужчина заперся изнутри и отказывается спускаться. 

На место приехали спасатели. Они с помощью альпинистского снаряжения спустили крановщика вниз. 

17:00, 20 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Санкт-Петербург\n#стройка\n#паника\n#спасатели