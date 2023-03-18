Президент РФ подписал закон о доставке пенсий в наличном виде через Почту России

Москва. Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что доставку пенсий, выплачиваемых наличными, будет производить исключительно Почта России, о чем сообщило информагентство Интерфакс.

Закон гарантирует бесперебойное получение пенсий на всей территории страны и позволяет минимизировать затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности.

Из почти 12 млн человек, получающих пенсию наличными, а не через перечисление на банковскую карту, 10,4 млн обслуживаются на почте. Оставшимся 1,5 млн пенсионеров наличные деньги доставляют другие доставщики. Но в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с природными явлениями, социальная нагрузка по доставке пенсий в труднодоступные населенные пункты остается на Почте России. Поэтому законодатели решили закрепить эту обязанность за подконтрольным государству подрядчиком.