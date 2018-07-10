Минздрав России поддержал введение акцизов на парфюмерию и косметику

Акциз не повлияет на стоимость товаров.

Москва. Минздрав России поддержал инициативу Минфина о введении с 2019 года акцизов на парфюмерию и косметику. В ведомстве уверены, что сбор не повлечет роста цен на товары, пишут «Известия».

Планируется, что размер акциза составит 523 рубля за 1 литр безводного спирта и 107 рублей за 1 литр денатурированного спирта. Отмечается, что производитель сможет получить налоговый вычет на сумму акциза, если подтвердит, что сырье использовали на заводе для изготовления продукции.

Производители нелегального алкоголя, которые покупают спирт якобы для изготовления парфюма и косметики, налоговый вычет не получат. Их заставят платить повышенный сбор.

Предполагается, что такое нововведение сократит количество суррогатов.

По мнению исполнительного директора Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александры Скоробогатовой, проект трудновыполним и может повлечь закрытие большого количества производств, сокращения рабочих мест.