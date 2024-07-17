Глава Следственного комитета затребовал доклад о расследовании дела об убийстве 11-летней девочки в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела с убийством 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 16 июля возле ЖК в Ижевске нашли тела малолетней девочки и 25-летнего мужчины после падения с высоты.

Глава СК запросил у и. о. руководителя ведомства по Удмуртии доклад о ходе расследования и установленных причин преступления.