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Глава Следственного комитета затребовал доклад о расследовании дела об убийстве 11-летней девочки в Ижевске

19:54, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Следственного комитета затребовал доклад о расследовании дела об убийстве 11-летней девочки в Ижевске
19:54, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
156
0
#Следственный комитет\n#дети\n#убийство
Фото: cremlin.ru
156
0

Ранее в столице Удмуртии нашли два тела с признаками падения с высоты.

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела с убийством 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 16 июля возле ЖК в Ижевске нашли тела малолетней девочки и 25-летнего мужчины после падения с высоты.

Глава СК запросил у и. о. руководителя ведомства по Удмуртии доклад о ходе расследования и установленных причин преступления.

19:54, 17 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
156
0
#Следственный комитет\n#дети\n#убийство