Детеныш косатки Наи скончался в «Москвариуме»

Москва. В «Москвариуме» скончался детеныш косатки Наи. Причиной смерти стал врожденный порок сердца. Об этом пишет «МИР24».

Диагностировать заболевание не было возможности, так как обследования косатки не проводили, ограничиваясь лишь визуальным осмотром, отмечают врачи.

Такое решение связано с тем, что первый месяц детеныш косатки должен постоянно находиться возле матери, и вмешиваться в их взаимоотношения человеку нельзя.

Сейчас сотрудники океанариума круглосуточно наблюдают за физиологическим состоянием Наи.