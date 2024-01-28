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Детеныш косатки Наи скончался в «Москвариуме»

12:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Детеныш косатки Наи скончался в «Москвариуме»
12:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
187
0
#животные\n#Москва
Фото: unsplash.com (Майк Доэрти)
187
0

Причиной смерти стал врожденный порок сердца.

Москва. В «Москвариуме» скончался детеныш косатки Наи. Причиной смерти стал врожденный порок сердца. Об этом пишет «МИР24».

Диагностировать заболевание не было возможности, так как обследования косатки не проводили, ограничиваясь лишь визуальным осмотром, отмечают врачи.

Такое решение связано с тем, что первый месяц детеныш косатки должен постоянно находиться возле матери, и вмешиваться в их взаимоотношения человеку нельзя.

Сейчас сотрудники океанариума круглосуточно наблюдают за физиологическим состоянием Наи.

12:05, 28 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
187
0
#животные\n#Москва